25 Jahre „Tatort“ Köln : Nicht immer liegt Köln in Köln - Wo „Tatort“-Folgen gedreht wurden

Foto: WDR/Martin Valentin Menke 37 Bilder Das sind die Drehorte des WDR-Krimi „Tatort“ Köln

Seit 25 Jahren ermitteln Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) in Köln. Ein Drehort hat Kultstatus erreicht. Dann gibt es Orte, die laut Drehbuch in Köln sind, tatsächlich aber in Düsseldorf liegen.

Im Oktober 2022 feierte der WDR das 25-jährige Jubiläum des „Tatort“ Köln. Meistens wurde in Köln und Umgebung gedreht. Bei einem Tatort, Folge 905, stimmt das insofern, wenn Düsseldorf als Umgebung von Köln gesehen wird. In „Der Fall Reinhardt“ wurde eine Kölner Villa in den Düsseldorfer Süden verlegt.

Wo die inzwischen ausrangierte Wurstbraterei stand, müsste sogar jeder Köln-Tourist wissen. Im Hintergrund ist Kölns Wahrzeichen zu sehen und die Deutzer Brücke. Die pittoreske Imbissbude erlangte einen gewissen Kultstatus. Sie stand von 2013 bis 2020 im Rheinauhafen am Südkai. Für die Filmaufnahmen wechselte der Imbiss seinen Standort und zog unter die Deutzer Brücke auf die andere Rheinseite.

Andere Drehorte sind weniger bekannt zumindest für Nicht-Kölner. Einheimische sind da im Vorteil, wenn markante Hausfassaden oder Straßenecken in Filmszenen auftauchen. Einige der Drehorte haben wir in einer Bildergalerie zusammengestellt. Vielleicht erkennen Sie die Orte wieder.

(dw)