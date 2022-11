„Wetten, dass..?“-Moderator : Warum war Thomas Gottschalk nicht bei „DSWNWP“ dabei?

Eigentlich sind sie immer zu dritt: Barbara Schöneberger, Günther Jauch (l.) und Thomas Gottschalk bei „DSWNWP“. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Düsseldorf Am Samstag konnte Günther Jauch wegen einer Corona-Erkrankung nicht bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auftreten. Auch Thomas Gottschalk fehlte in der nach ihm benannten Show – jedoch offenbar aus einem besonderen Grund.

Es war eine große Überraschung, als am vergangenen Samstag nur Barbara Schöneberger bei der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ auf die Bühne und vor die Kameras trat. Günther Jauch, Moderator und eigentlich ebenfalls Protagonist der Sendung, die den Untertitel „Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ trägt, fehlte aufgrund einer Corona-Erkrankung. Er ließ sich kurzerhand per Live-Video aus seiner Wohnung ins Studio schalten und berichtete aus der Quarantäne.

Thomas Gottschalk, der ebenfalls überraschenderweise nicht dabei war, wurde nur in einem Einspieler am Strand in Los Angeles gezeigt. Mit den Worten: „Ich hab hier in Malibu einen Surfkurs für Fortgeschrittene belegt und heute Abend ist Schaulaufen. Das will ich unbedingt gewinnen“, sendete er Grüße ins Studio. Doch offensichtlich war dies keine glaubwürdige Begründung für sein Fehlen am Samstag.

Vom Sender RTL, der die Show produziert, gab es bisher noch keine Stellungnahme dazu. Wie das Online-Magazin DWDL berichtet, soll das Fehlen Gottschalks tatsächlich ganz andere Gründe haben. So ist dem Bericht zufolge vertraglich geregelt, dass Gottschalk in den Wochen vor „Wetten, dass..?“ nicht in anderen Formaten auftreten darf.

Da bereits am 19. November eine neue Ausgabe der ZDF-Show ansteht, fiel auch die Moderation „Denn sie wissen nicht, was passiert?“ dem Verbot zum Opfer. Thomas Gottschalk erklärte gegenüber DWDL: „Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor ‚Wetten, dass..?’ bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab da volles Verständnis!“

Für die nächste Sendung von „DSWNWP“ ist also ebenfalls nicht mit Gottschalk zu rechnen. Fans der Show können aber immerhin darauf hoffen, wieder Günther Jauch vor der Kamera zu sehen, sofern dieser sich von seiner Corona-Infektion erholt hat.

(joko)