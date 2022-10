Blick in die menschlichen Abgründe : Tönisvorster Autor legt neues Buch vor

Author Sebastian Thiel hat ein neues Buch geschrieben, diesmal einen Thriller: Im Mittelpunkt steht die junge Mira, die nach einem missglückten Selbstmordversuch Rache nehmen will. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Sebastian Thiel sorgt mit „Rapunzel will Rache“ erneut für Hochspannung und blickt dabei tief in die menschlichen Abgründe. Schon „Dornröschen auf Droge“ war ein Erfolg auf ganzer Linie. Was den Autor fasziniert.