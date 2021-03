WirWollenKarl : Twitter-User wollen Lauterbach als Gesundheitsminister

Düsseldorf Mit Hashtags wie „#WirWollenKarl“ zeigen viele Nutzer der Social-Media-Plattform ihr Vertrauen zu SPD-Politiker und Gesundheitsökonom Karl Lauterbach. Doch es gibt auch Kritik an dieser Vermischung der Rollen von Politik und Wissenschaft.

Seit Montag trendet ein neuer Hashtag auf Twitter – in bislang 11.500 Posts mit #WirWollenKarl (Stand 16. März, 11.30 Uhr) schlagen Nutzerinnen und Nutzer einen neuen Gesundheitsminister vor: Karl Lauterbach . Damit zeigen sie nicht nur ihre Anerkennung und ihr Vertrauen in den SPD-Politiker und Gesundheitsökonom, sondern auch ihre Enttäuschung über das Corona-Krisenmanagement des amtierenden Gesundheitsministers Jens Spahn .

Zuletzt hatte Spahn die Impfung mit den Vakzinen von Astrazeneca ausgesetzt – Anlass sind Berichte über die Bildung von Blutgerinnseln nach der Impfung. Diese Entscheidung kritisierte Lauterbach wenige Stunden später in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ am Montagabend. Er hätte es nicht getan, man müsse die Fälle ins Verhältnis setzen. „Wir sind in einer solchen Notlage, was die Pandemie derzeit angeht, und wir haben auch mit so drastischen Folgen zu rechnen bei den Nicht-Geimpften, dass ich es bevorzugt hätte, wir lassen das jetzt untersuchen und impfen aber in dieser Zeit weiter.“