TV-Nachlese zum „Polizeiruf 110“ : Überfrachtet, aber überragend

Rostock Im Polizeiruf „Sabine“ wird die Würde der Titelheldin mit Füßen getreten, bis sie zur Selbstjustiz greift. Luise Heyer spielt das exzellent – verdrängt aber nur knapp das überdrehte private Drama von Bukow.

Worum geht’s? Um Sabine Brenner, einen Spielball der Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie war mal Elektrikerin bei einer großen Werft, wurde beim „Gesundschrumpfen“ gefeuert, schulte um zur Altenpflegerin, hielt das nicht aus. Und ist über eine Zeitarbeitsfirma als Tellerwäscherin zurück in der Werft, die nun jedoch - obwohl sie Geld abwirft - endgültig dichtgemacht wird. Weil das Geld nicht zum Leben reicht, muss sie sich überall herumschubsen lassen - beim Amt, bei der Bank, in der Schule ihres Sohnes, den sie allein erzieht. Es folgt die blutige Rache der kleinen Frau.

Was spricht gegen diesen Film? Die abstruse Lage von Sascha Bukow (Charlie Hübner), die einem da aufgetischt wird. Er geht nämlich neuerdings Erstens mit Co-Ermittlerin Katein König (Anneke Kim Sarnau) ins Bett. Zweitens muss er seinen Vater beerdigen, wobei Drittens seine bislang unbekannte Halbschwester auftaucht. Für Rostock-Neulinge kommt viertens noch der dramatische Tod von Bukows Vater in der Episode zuvor hinzu - Krebs im Spätstadium, aber zuvor erschossen. Zu Lebzeiten war Bukow Senior übrigens stadtbekannter Krimineller. Puh.

Wie konnte das passieren? Man weiß es wirklich nicht. Die vielzitierte „horizontale Erzählstruktur“ - sprich: die Folgen bauen aufeinander auf, wie in jeder modernen Serie -, überwacht von Ober-Autor Eoin Moore, soll doch Derartiges gerade vermeiden. Weshalb nicht einen kompletten Film über Sabine, weniger Schlaglicht-artig – und einen weiteren mit einem 08/15-Fall und Raum für Bukows privates Chaos? Stattdessen geriet dieser Film in akute Gefahr, weniger als die Summe seiner Teile zu werden.

Was ist das Beste an diesem Film? Der Ansatz, einen arbeitenden und doch armen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dass der Mensch in diesem Fall weiblich, alleinerziehend sowie ostdeutsch ist, macht ihn relevant für die Repräsentation gleich mehrerer Gruppen, die allzu oft unsichtbar sind. Der Charakter Sabine Brenner aber ist deutlich mehr als eine Kombination von Klischees, und Luise Heyer macht ihn mit ihrem tollen Spiel von der Filmfigur zum Menschen, mit dem viele mitfühlen und bis zum Schluss zumindest einen Rest Verständnis entgegenbringen. Obwohl die im Rausch der Macht über Leben und Tod einen Mann wegen eines doofen Spruchs erschießt, den auch mancher von uns schon mal so oder so ähnlich gedacht haben dürfte.