Zweite „Let’s Dance“ Liveshow : Model Kim Riekenberg muss „Let’s Dance“ verlassen

Model Kim Riekenberg und Profitänzer Pasha Zvychaynyy nach der Entscheidung in der zweiten Liveshow. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Sie gaben ihr Bestes, aber zuletzt hat ihr Cha Cha Cha nicht überzeugt. Die 26-jährige Kim Riekenberg muss mit ihrem Tänzer Pasha Zvychaynyy die Tanzshow wieder verlassen.

Die zweite Liveshow war schon die letzte für Kim Riekenberg und Pasha Zvychaynyy. Leider hat es für die beiden am Abend nicht gereicht. Der Jury von „Let’s Dance“ war ihr Cha Cha Cha zu „Head, Shoulders, Knees & Toes“ von Ofenbach & Quarterhead gerade einmal 10 Punkte wert. Und die Zuschauer sahen es ähnlich und wählten das 26-jährige Model aus Niedersachsen aus der Show.

Eröffnet hatten die Sendung am Abend bei RTLSendung am Abend bei RTL die Profitänzer: Sie tanzten das Opening zu „Hold Back The River“ (James Bay), „Rain On Me“ (Lady Gaga) und „Rain“ (Madonna).

Dann ging es in die Wertungstänze der 13 Paare: Ilse DeLange tanzt mit Evgeny Vinokurov die Rumba zu „Time After Time“ von Eva Cassidy. Kai Ebel und Kathrin Menzinger tanzen Cha Cha Cha zu „Sexbomb“ von Tom Jones. Auma Obama und Andrzej Cibis tanzen die Salsa zu „Quimbara“ von Celia Cruz. Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen Cha Cha Cha zu „Take You Dancing“ von Jason Derulo. Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen den Tango zu „Breaking Me“ von Topic, A7S.

Auch Erol Sander und Marta Arndt tanzen einen Cha Cha Cha - und zwar zu „You're The First, The Last, My Everything“ von Barry White. Mickie Krause legte mit Malika Dzumaev einen Quickstep zu „Help!“ von The Beatles aufs Parkett.

Lola Weippert und Christian Polanc tanzen Tango zu „Whatever Lola Wants“ von Sarah Vaughan. Senna Gammour und Robert Beitsch tanzen Jive zu „Einmal um die Welt“ von Cro.

Sie waren die letzten Tänzer des Abends, aber nach der Jurywertung standen Valentina Pahde und Valentin Lusin mit 30 Punkten an der Spitze. Sie tanzten sich mit ihrem Quickstep zu „Whatever It Takes“ von Milow ganz nach vorne. Dicht gefolgt von Rúrik Gíslason und Renata Lusin, die einen wunderbar gefühlvollen Wiener Walzer zu „Powerful“ von Major Lazer, Ellie Goulding und Tarrus Riley aufs Parkett legten und dafür 27 Punkte holten.