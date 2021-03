„Die Spanier sind so hinterm Mond!“ : Robert Geiss rechnet mit spanischen Behörden ab

Madrid Nach der offenbar irrtümlichen Festnahme von Robert Geiss in Madrid ist der Millionär nun wieder frei. Auf Instagram berichtet er von seinem Aufenthalt in der Zelle – und ärgert sich dabei besonders über eine Sache.

Er kündigt an, sofort nach seiner Landung in Monaco einen Corona-Test zu machen, „um sicherzustellen, dass wir alle geschützt sind“. Der Millionär klingt so, als könne er nicht fassen, was geschehen ist. „Ey, das was ich da erlebt habe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen“, sagt er an seine mehr als 420.000 Follower gerichtet – und holt dann gegen die spanische Justiz aus: „Die Spanier sind so hinterm Mond, da ist der Mars nah dran.“