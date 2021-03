„Wie ein Schwerverbrecher behandelt“ : Reality-Star Robert Geiss in Flugzeug verhaftet - Behörden-Posse in Spanien

Das TV-Reality-Paar Robert und Carmen Geiss. Foto: dpa/Georg Wendt

Madrid Das war ein Schock für Robert Geiss und seine Frau Carmen. Nach der Landung in Madrid stürmten Polizisten das Flugzeug und nahmen den Millionär fest. Seine Ehefrau wütete auf Instagram. Nun kommt raus, warum die Polizei einschritt.

Der deutsche Reality-TV-Promi Robert Geiss (57) ist in Spanien auf der Rückreise aus dem Urlaub im Flugzeug festgenommen und mehrere Stunden eingesperrt worden. Grund sei eine Computerpanne bei der spanischen Justiz gewesen, teilte die Familie in einem Statement vom Donnerstag mit, das ihrem Haussender RTLzwei übermittelt wurde. Die Posse habe sich am vorigen Sonntag ereignet.

Nach Darstellung der Familie Geiss („Die Geissens“) stiegen drei spanische Beamte in Madrid in den Jet zu und vollstreckten einen Haftbefehl aus dem Jahr 1999. Die Justiz habe ihn erlassen, weil Robert Geiss als Zeuge in einem Gerichtsverfahren vorgeladen gewesen sei, damals aber nicht erschienen sei. Der Vorwurf sei schon lange verjährt, aber niemals aus dem Computer gelöscht worden.

Beim Umstieg von der Heimreise aus der Dominikanischen Republik nach Nizza sei dann der Behördenvorgang in Gang gesetzt worden. Seit Montag dieser Woche sei das Verfahren nun offiziell eingestellt. Robert Geiss sei jedoch mehrere Stunden eingesperrt gewesen. Die Familie richtete Vorwürfe an die spanische Justiz. Von den spanischen Behörden war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Via Instagram meldete sich Carmen Geiss zu Wort und schilderte ihre Eindrücke: „Dieses Erlebnis war für mich der absolute Albtraum und ich wusste erst nicht, ob ich es öffentlich machen soll oder nicht“, schrieb Geiss ihren rund 700.000 Followern. „Aber so eine Geschichte kann man einfach nicht auf sich beruhen lassen.Somit habe ich mich entschieden mit allen Mitteln dagegen vorzugehen!!! Was ist Spanien für eine Bananenrepublik und das auch noch im Jahr 2021 VORSICHT BEI DER EINREISE“. Ihr Mann sei wie ein Schwerverbrecher behandelt worden, sagte Geiss. Polizisten seien ins Flugzeug gestürmt und hätten Robert Geiss festgenommen.

(mja/dpa)