Neue Reisevorschriften : Corona-Lockerungen für den Sommer in Sicht

Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland auf einem guten Weg durch die Corona-Krise. Reisende sollen künftig leichter in Europa unterwegs sein können. Doch Experten wie Karl Lauterbach (SPD) warnen vor einem Risiko für Ungeimpfte und fordern Maßnahmen zur Abwehr einer vierten Welle im Herbst.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat trotz der Entspannung der Corona-Lage zu weiterer Vorsicht gemahnt. Mit sinkenden Infektionszahlen und auf den Intensivstationen gehe „alles in die richtige Richtung“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Es gelte nun aber, sehr aufzupassen, dass Zuversicht nicht zu Übermut werde und es kein Zuviel an Kontakten und Lockerungen gebe. Es werde sich erst in den nächsten Wochen entscheiden, ob die Lage auch im Sommer insgesamt besser sei. Auf allen politischen Ebenen sei daher die Bereitschaft nötig, im Fall steigender Infektionen schnell auch wieder Beschränkungen einzuführen und nicht lange zu warten.