Corona-Pandemie : Impfung mit Astrazeneca wird in Deutschland ausgesetzt

Impfung mit Astrazeneca wird in Deutschland ausgesetzt

Berlin Nach einigen europäischen Ländern setzt nun auch Deutschland die Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca aus. Das Paul-Ehrlich-Institut hält weitere Untersuchungen nach Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung für notwendig. SPD-Politiker Lauterbach hält das für einen Fehler.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums teilte am Montag mit, dass man mit der Aussetzung einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts folge. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält es derweil für falsch, dass nun auch in Deutschland die Impfungen mit Astrazenca-Impfdosen ausgesetzt werden. "Auf der Grundlage der vorliegenden Daten halte ich das für einen Fehler", sagte Lauterbach unserer Redaktion. "Die Prüfung ohne Aussetzung der Impfung wäre wegen der Seltenheit der Komplikation besser gewesen. In der jetzt Fahrt aufnehmenden 3. Welle wären die Erstimpfungen mit dem Astrazeneca Impfstoff Lebensretter."

Auch der britische Premierminister Boris Johnson ist weiterhin von der Sicherheit und Effektivität des Vakzins überzeugt, wie ein Sprecher am Montag vor Journalisten betonte. Jeder, der eine Einladung dafür erhalte, sei dazu aufgerufen, sich damit impfen zu lassen.

Zuletzt hatte die irische Impfkommission sich für einen vorübergehenden Stopp der Impfungen mit dem Präparat ausgesprochen, das der britisch-schwedische Konzern Astrazeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Zuvor waren einzelne Fälle in Dänemark und Norwegen bekanntgeworden, in denen schwere Blutgerinnsel nach der Verabreichung des Mittels auftraten. In Großbritannien wurden bisher keine Fälle schwerer Nebenwirkungen bekannt.