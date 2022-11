„Promi Big Brother“ 2022 : Erster Kandidat verlässt das Haus - Für wen ist die Show schon nach wenigen Tagen vorbei?

Foto: dpa/Marc Rehbeck 18 Bilder Das sind die Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2022

Köln Das Warten hat ein Ende: Am 18. November ist „Promi Big Brother“ in die zehnte Staffel gestartet. In der Jubiläumsshow sind unter anderem Menderes und Micaela Schäfer mit dabei. Wer sich bisher am besten schlägt und für wen die Show schon nach wenigen Tagen vorbei ist, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 21. November +++

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ startete am Freitag, 18. November 2022 auf Sat.1. Seitdem gab es schon den ein oder anderen Aufreger und sogar Tränen. Ein Kandidat polarisiert in der Jubiläumsstaffel ganz besonders und es kam auch schon zum ersten freiwilligen Auszug. Wer musste bisher gehen und wer darf bleiben?

Eigentlich ist Jörg Dahlmann Fußball-Reporter und -Kommentator, bei „Promi Big Brother“ jedoch betritt er ganz neue Welten. Nachdem er in Folge drei von Tanja Tischewitsch und Menderes zum Team-Kapitänernannt wurde, verloren sie das Spiel in der Arena. Somit war er auch derjenige, der entscheiden musste, wer aus seinem Team die Koffer packen muss. Dabei tat sich der 63-Jährige sichtlich schwer und schaffte es kaum, den Namen auszusprechen. Plötzlich fließen ihm sogar Tränen über die Wange. „Ich kann nicht“, beteuert er und erklärt kopfschüttelnd weiter: „Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geweint habe.“ Doch schließlich musste er eine Entscheidung treffen und wählte Tanja. „Menderes hat eine super Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Warum ich mich jetzt für einen der beiden entscheide, ist, dass ich glaube, dass die Psyche von Menderes, wenn er jetzt rausfliegt, am Boden ist“, begründet er die Entscheidung. Was er allerdings nicht weiß, ist dass Tanja die Show gar nicht verlassen muss, sondern stattdessen von der Garage ins Loft zieht.

Lange wurde es geheim gehalten und erst zur Live-Show enthüllt: das Loft. Hier gibt es, anders als in den anderen beiden Bereichen Garage und Dachboden, Betten statt kratzige Wolldecken und statt Essen aus der Dose einen prall gefüllten Kühlschrank. Nach Folge drei teilen sich die Promis wie folgt auf:

Garage : Micaela Schäfer, Menderes, Jörg Dahlmann, Jay Khan, Katy Karrenbauer, Jörg Knör, Doreen Steinert

: Micaela Schäfer, Menderes, Jörg Dahlmann, Jay Khan, Katy Karrenbauer, Jörg Knör, Doreen Steinert Dachboden : Sam Dylan, Walentina Doronina, Jennifer Iglesias, Jeremy Fragrance

: Sam Dylan, Walentina Doronina, Jennifer Iglesias, Jeremy Fragrance Loft: Rainer Gottwald, Diana Schell, Tanja Tischewitsch

View this post on Instagram A post shared by Promi Big Brother (@promibb) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Somit sind noch 14 Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen, mit Patrick Hufen packte einer bereits seinen Koffer und verließ das PBB-Haus freiwillig. „Ich hab die ganze Situation wirklich unterschätzt, es ist für mich, meine Seele zu hart“, erklärte er und verabschiedete sich von den Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Dachboden.

Foto: dpa/Marc Rehbeck 16 Bilder Garage, Dachboden, Loft - Wer wohnt in welchem Bereich und wer ist schon raus?

Streit- und Gesprächsthema Nummer eins bleibt in der Jubiläumsstaffel der Parfum-Influencer Jeremy Fragrance. Schon zu Beginn weigerte er sich seinen weißen Anzug gegen das vorgegebene Outfit zu wechseln und verbaute sich damit die Chance in einen anderen Bereich zu ziehen. „Das Outfit ist einfach ein Teil von mir“, so der 33-Jährige. Dies stieß auch seinen Mitbewohnern übel auf, die 22-jährige Walentina Doronina ging sofort auf Konfrontationskurs, verglich Jeremy sogar vor aufgrund seiner speziellen, sehr extrovertierten Art mit einem Serienmörder. „Ich hab ein bisschen Angst, dass er wie Jeffrey Dahmer ist“, gestand sie den anderen. Schließlich stellten sich Jay Khan und Jennifer Iglesias zwischen die Fronten und klärten den Streit - vorerst.

Wie es mit den Streithähnen weiter geht, wer als nächstes ins Loft ziehen darf und ob Jeremy seinen Anzug doch noch auszieht, erfahren wir in der nächsten Folge von „Promi Big Brother“.

+++ 18. November +++ Die Kandidaten ziehen ein

In diesem Jahr startet „Promi Big Brother“ nicht wie gewohnt im Sommer, sondern im Herbst, genauer gesagt am 18. November 2022 um 20.15 Uhr. In zwanzig Folgen begleiten die Zuschauer ab heute 15 bekannte Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und Internet täglich und mit 24-Stunden-Überwachung im PBB-Haus.

Dort scheint es diesmal nur wenig Luxus für die Kandidaten zu geben, denn sowohl in der Garage, als auch auf dem Dachboden, wo die Promis leben müssen, gibt nur es leere Kühlschränke, Spinnweben und haufenweise Kartons. Zum Duschen oder Baden wird zudem die Hilfe eines anderen Bewohners benötigt, denn die Wasserpumpe in der Garage funktioniert nur mit Muskelkraft. Welches Thema aber für die Jubiläumsstaffel ausgewählt wurde, ist noch unbekannt. 2019 lebten die Teilnehmer auf einem Campingplatz, 2020 im Märchenland und im vergangenen Jahr auf der Raumstation und dem Big Planet.

Unter den Promis, die sich der Herausforderung im Haus des großen Bruders stellen wollen, sind diesmal unter anderem Erotikmodel Micaela Schäfer, Sänger Jay Khan, der mehrfache DSDS-Teilnehmer Menderes, Schauspielerin Katy Karrenbauer oder auch Influencer Jeremy Fragrance. Sie haben die Chance auf 100.000 Euro Preigeld, sofern sie als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner im Haus übrig bleiben. Moderiert wird die Show wieder vom eingespielten Moderatoren-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Wer wohnt wo im „Promi Big Brother“ Haus 2022?

Heute Abend treffen fünf Promis bei Live-Einzügen auf ihre bereits eingezogenen Mitbewohner. In der Garage wohnen: Micaela Schäfer, Menderes, Tanja Tischewitsch, Rainer Gottwald und Diana Schell. Den Dachboden beziehen Jay Khan, Jeremy Fragrance, Walentina Doronina, Sam Dylan und Jennifer Iglesias. Mehr zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie hier.

+++ 14. November - Das sind die neuen Kandidaten +++

In vier Tagen ist es soweit: „Promi Big Brother“ kehrt mit der Jubiläumsstaffel ins deutsche Fernsehen zurück. Schon seit Monaten spekulieren die Fans online, welche Promis ins Haus ziehen könnten. Hoch im Kurs standen ein Fußball-Profi, ein Model und ein Mallorca-Star. Nun gab Sat.1 endlich die Teilnehmer der neuen Staffel bekannt.

Diese Promis ziehen am 18. November 2022 ins „Promi Big Brother“-Haus:

Diana Schell, Moderatorin

Jay Khan, Songwriter und Sänger

Jennifer Iglesias, Reality-TV-Star

Jörg Dahlmann, Sport-Kommentator

Jörg Knör, Comedian und Parodist

Menderes Bağcı, Sänger und Entertainer

Micaela Schäfer, Erotik-Model

Rainer Gottwald, Box-Manager

Sam Dylan, Reality-TV-Star

Tanja Tischewitsch, Schauspielerin

Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Jeremy Fragrance, Youtuber

Patrick Hufen, TV-Detektiv

Die 20 Folgen laufen täglich um 20.15 Uhr auf Sat.1 und im Stream auf Joyn. Moderiert wird die Show von Marlene Lufen und Jochen Schropp.

+++ 27. August 2021 – Melanie Müller gewinnt „Promi Big Brother“ +++

Melanie Müller hat „Promi Big Brother“ 2021 gewonnen. Sie bekam 52,21 Prozent der Voting-Stimmen. Müller gewann 100.000 Euro. „Ich glaube, ‚Big Brother’ hat mir das zurückgegeben, was mir gefehlt hat: Nämlich ein kleines bisschen Menschlichkeit. Dankeschön, Big Brother!“, sagte Müller nach dem Finale.

+++ 13. August 2021 - Mimi Gwozdz verlässt freiwillig die Show +++

„Ich möchte ‘Promi Big Brother’ verlassen, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, sowohl körperlich als auch nervlich bin ich komplett am Ende. Ich kann mir die Situation hier nicht mehr antun. Kein eigener Schlafplatz, die Toilette mit zig anderen Leuten zu teilen, es ist einfach zu viel. Daher habe ich beschlossen zu gehen“, sagt die „Bachelor“-Finalistin in der Nacht zum Freitag im Sprechzimmer der Raumstation. Als sie an ihre Mitbewohner:innen denkt, kommen ihr die Tränen: “Das Schönste hier war, die ganzen Menschen kennenzulernen.“ Danach verlässt sie das Weltall von Big Brother für immer.

+++ 11. August 2021 - Zwei neue Bewohner kommen hinzu +++

Am Montag sind vier Bewohner eingezogen, am Mittwoch folgen zwei weitere: Barbara Kijewski und Pascal Kappés. Barbara, oder „Babs“, ist Profi-Anglerin, Moderatorin und Reisebloggerin. Sie hat noch nicht viel Erfahrung im Reality-TV, war aber schon bei „TV total“ zu sehen und hatte auf DMAX ihre eigene Show „Das Angelduell“. „Eigentlich passe ich als freiheitsliebender Mensch gar nicht in ein solches Format, denn ich liebe es, in der Natur zu sein“, sagt sie über ihren Einzug ins All.

Pascal Kappés ist durch seine Rolle David in der RTL2-Serie „Berlin - Tag & Nacht“ und als Sohn von Trainer-Legende Rudi Kappés bekannt. Im vergangenen Jahr outete er sich als bisexuell. Vielleicht verliebt er sich im Container: „Man kann das nie ausschließen. Das ist immer situationsabhängig. Wenn man drei Wochen lang so eng aufeinanderhängt, ist alles möglich“, sagt er.

Für einen Promi in der Raumstation oder auf dem Big Planet ist die Zeit im Weltall am Mittwoch hingegen schon zu Ende. Die Zuschauer entscheiden per Beliebtheitsvoting, wer „Promi Big Brother“ für immer verlassen muss.

+++ 9. August 2021 - Neue Bewohner ziehen ins All +++

Es kommen neue Promis! Wie Sat.1 ankündigt,ziehen am Abend vier neue Bewohner ein. Dazu gehören Gitta Saxx (56), bekannt als „Jahrhundert-Playmate“ und Papis Loveday (44), Model und Mode-Unternehmer. Aber auch Paco Steinbeck (46), den der ein oder andere als „Superhändler“ kennt und Payton Ramolla (21), Influencer-Küken.

+++ 6. August 2021 - „Promi Big Brother“ startet +++

„Big Brother“ eompfängt 2021 die prominenten Bewohner im Weltall. Die ersten zwölf Kandidaten sind eingezogen. Sie verbringen ab jetzt bis zu drei Wochen in der Raumstation oder auf dem Big Planet des großen Bruders unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Die Kandidaten können Sie sich in unserer Bildergalerie ansehen.

(ahar/cwi/joko)