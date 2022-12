Klassiker zur Adventszeit Wo berühmte Weihnachtsfilme gedreht wurden

Aber auch in London und Chicago wurden Kameras aufgestellt. „Tatsächlich... Liebe“ wurde in der Oxford Street in der britischen Hauptstadt gedreht, im Kaufhaus Selfridges & Co. Das weltbekannte geklinkerte Haus aus „Kevin allein zu Haus“ wiederum steht nicht weit vom Lake Michigan, etwa 30 Kilometer nördlich von Chicagos Innenstadt. Die Adresse in Winnetka lautet 671 Lincoln Avenue.