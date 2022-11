Neuer Termin steht offenbar fest "Wetten, dass..?" kehrt 2023 mit Thomas Gottschalk zurück

Laut der „Bild“ soll die nächste Show am Samstag, 25. November 2023 in Offenburg stattfinden. Ob Co-Moderatorin Michelle Hunziker dann auch wieder mit dabei sein wird, wurde bisher noch nicht verraten. Es wäre bereits ihr 20. Einsatz bei „Wetten, dass..?“. Zuletzt musste Gottschalk einiges an Kritik einstecken und sich unter anderem den Vorwurf gefallen lassen, zu lispeln. „In den sozialen Medien rauscht es andauernd“, schrieb Gottschalk daraufhin in einem Gastbeitrag bei der „Bild“. „Und die paar erschreckten Twitterer, die sich Sorgen gemacht haben, dass ich plötzlich lisple, kann ich beruhigen: Das war ein technisches Problem mit dem Ton.“