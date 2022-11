Kitchen Impossible - Weihnachts-Special 2022: Diese Köche sind dabei

In der Weihnachts-Edition von „Kitchen Impossible“ treten Tim Raue, Lucki Maurer, Tim Mälzer und Max Strohe (v.l.) gegeneinander an. Foto: RTL/Guido Engels

Düsseldorf Die beliebte Kochshow „Kitchen Impossible“ bekommt eine Weihnachts-Edition. Dafür holt sich Tim Mälzer drei Promi-Köche an die Seite, die ihnen unbekannte Weihnachtsgerichte aus dem Effeff zaubern sollen.

Wo man an gewöhnlichen Tagen durchaus mal ein neues Gericht versemmeln kann, muss an Weihnachten jeder Schritt sitzen. Für Hobbyköche stellt das bereits mit Rezept eine Schwierigkeit dar, für Sterneköche wird es ohne erst zur Herausforderung.

Genau dieser Aufgabe stellen sich Tim Mälzer und Lucki Maurer sowie Tim Raue und Max Strohe in der Sonder-Edition zu Weihnachten bei „Kitchen Impossible.“ Die beiden Teams lassen sich dafür gegenseitig an fremde Orte reisen, um besondere Weihnachtsgerichte nachzukochen. Nach ihrer Rückkehr treffen sie sich dann zu einem gemeinsamen Weihnachtsabend, wo der Gewinner der Folge verkündet wird.

Mälzer und Maurer dagegen schicken Raue und Strohe in die süditalienische Region Apulien, an die Adriaküste in Mattinata. Dort bekommen sie von einer italienischen Nonna ein typisches Weihnachtsessen mit traditionellem Panettone serviert. Was sie nicht wissen: Die Nonna ist die Mutter von Mälzers Freund Matteo Ferrantino, der Zwei-Sternekoch im "bianc" in Hamburg ist. Und sie müssen die feine Backware Panettone nachbacken, die keineswegs leicht herzustellen.