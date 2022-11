„Promi Big Brother“-Kandidatin : Was Sie über Erotik-Model Micaela Schäfer sicher noch nicht wussten

Was Sie über Erotik-Model Micaela Schäfer sicher noch nicht wussten

Köln Beii der zehnten Staffel von „Promi Big Brother“ sind wieder jede Menge Promis mit dabei. Unter anderem das Erotik-Model Micaela Schäfer, die mit ihrer Teilnahme bei der ersten Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ Berühmtheit erlangte.

15 Prominente ziehen für drei Wochen in das „Promi Big Brother“-Haus ein und werden dabei Tag und Nacht von den Kameras und jeder Menge Fernsehzuschauern beobachtet. In der zehnten Staffel werden nicht nur der Sänger Jay Khan, „DSDS“-Dauerkandidat Menderes und Internet-Phänomen Jeremy Fragrance dabei sein, auch Erotik-Model Micaela Schäfer wird in dem Fernsehcontainer für Furore sorgen.