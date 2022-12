Düzen Tekkal bei Maybrit Illner zum Iran “Wir sind viel zu lange darauf reingefallen“

Omid Nouripour findet auch, dass mehr an Reaktionen möglich ist, vor allem kritisiert er das Tempo bei internationalen Reaktionen: “Es ist zum Mäusemelken wie langsam das hier geht”, sagt der Grünenpolitiker. Deutschland treibe voran, dass die Revolutionsgardisten - das “Rückgrat der Unterdrückung - auf die Terrorliste der EU kämen. Viele der “Druckentscheidungen” müssten aber in der EU abgestimmt werden. Bei 27 Ländern laufe das eben nicht so schnell wie in Kanada, wo nur eine Regierung gefragt sei. “Es ist unglaublich frustrierend”, räumt er ein, zudem sei es “persönlich niederschmetternd” zu sehen, was in den iranischen Städten passiert. Der Grünen-Chef fordert auch erneut eine rasche Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg. Das IZH sei „das Spionagenetz des Regimes in Deutschland, aus dem Einschüchterung auch organisiert wird gegen Iraner oder Deutsch-Iranerinnen“.