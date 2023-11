Staffel 11 der Realityshow Das müssen Sie zu „Promi Big Brother“ 2023 wissen

Die elfte Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Ab dem 20. November müssen zahlreiche Prominente in der elften Staffel vor laufender Kamera unter einem Dach miteinander leben und auskommen. Wie der Sender bekannt gab, wird die Show damit erneut in den Wintermonaten und nicht wie ursprünglich im Spätsommer stattfinden.