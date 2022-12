Nach Krebserkrankung „Cheers“-Star Kirstie Alley gestorben

Sie sei am Montag (Ortszeit) nach kurzem Kampf gegen Krebs gestorben, teilten ihre Kinder True und Lillie Parker auf Twitter mit. Alleys Manager Donovan Daughtry bestätigte ihren Tod auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AP per Email. Nach Angaben ihrer Kinder hatte Alley die Krebsdiagnose erst vor kurzem erhalten. Sie wurde 71 Jahre alt. „Sie war von ihrer engsten Familie umgeben“, hieß es am Montag in einer Mitteilung auf der Instagram-Seite der Schauspielerin.