“Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ Das große Rätselraten um die Dschungelcamp-Kandidaten

Wie vor jeder neuen Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ macht RTL auch bei der bevorstehenden Sommeredition des Dschungelcamps ein großes Geheimnis um die Kandidaten. Dass es sich dabei um eine Allstar-Staffel handeln soll - „Showdown der Dschungel-Legenden“ - heizt die Spekulationen besonders an. Das gehört genau so zum Dschungelcamp wie Essensprüfungen mit Känguru-Hoden als Hauptgang, tränenreiche Lebensbeichten oder Streitereien am Campfeuer.