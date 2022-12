Ehemaliger „Let’s Dance“-Gewinner Rurik Gíslason und Solinger Agentur wollen sich außergerichtlich einigen

Im vergangenen Jahr nahm Gíslason erfolgreich an der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil. Der zuvor hierzulande großteils unbekannte frühere isländische Nationalspieler tanzte sich schnell in die Herzen der Fans. Auch die Jury konnte er mit seinen Auftritten an der Seite von Profitänzerin Renata Lusin überzeugen. Schon in der dritten Folge bekam das Paar von allen drei Jurymitgliedern die volle Punktzahl für ihren Jive. Am Ende holte der Profifußballer den Pokal, um den in der Show zwölf Wochen lang getanzt wird.