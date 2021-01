So lief Tag acht der Dschungelshow : „K - A - Ä – E - N – Scheiße“

Hürth Wie buchstabiert man eigentlich Känguru? Sam Dylan konnte das in der achten Folge der Dschungelshow nicht beantworten. Allerdings leistete sich auch Sender RTL einen peinlichen Rechtschreibfehler in der Dschungelprüfung.

Jetzt sind Sam Dylan, Christina Dimitriou und Oliver Sanne in der aktuellen Dschungelshow aber nicht etwa mit einer großen zoffwütigen Promi-Gruppe zwei Wochen im australischen Dschungel gefangen, sondern stecken zu dritt in einem Tiny House in Hürth – seit gerade einmal 48 Stunden. Dennoch flossen zum Start der achten Folge am Freitagabend bei allen Kandidaten die Tränen.