„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Bauer Jörg gibt’s „nur im Doppelpack“ – Das erwartet seine Auserwählte

Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen sucht in der 18. Staffel „Bauer sucht Frau“ seine Liebe des Lebens. Foto: RTL

Hessen Die 18. Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ läuft. Neben 16 anderen einsamen Bäuerinnen und Bauern möchte auch Bauer Jörg nun endlich sein Singledasein beenden. Wir stellen den 48-jährigen Landwirt genauer vor.

Fans der Kult-TV-Show „Bauer sucht Frau“ dürfen sich freuen: Die Kuppelshow geht nun in die 18. Ausgabe. Insgesamt suchen 17 Bauern bei RTL 2022 die große Liebe – einer von ihnen ist Jörg. Dabei gibt’s ihn „nur im Doppelpack“.

Auf seinem Hof in Vogelsberg in Hessen lebt und arbeitet der 48-jährige Ammenkuhhalter Jörg. Im Nebenerwerb versorgt er hier auf insgesamt 44ha Grün- und Ackerland zehn Ammenkühe und deren Nachzucht. Gemeinsam mit seinen Eltern ist er Vollblut-Landwirt. Im RTL-Interview verrät er: "Ich könnte nie in der Stadt leben. Für mich gibt es nichts Schöneres als die Natur, die Tiere und das Miteinander."