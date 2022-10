„Wetten, dass..?“ : Gottschalk will keine „B-Promis“ und „Reality-Stars“ als Gäste

Gottschalk will keine „B-Promis“ und „Reality-Stars“ als Gäste

Moderator Thomas Gottschalk will bei „Wetten, dass..?“ keine „B-Promis“ auf der Couch. Foto: dpa/Daniel Karmann

Passau 2021 betrat Entertainer-Legende Thomas Gottschalk nach zehn Jahren wieder die „Wetten, dass..?“-Bühne. Mit 13,8 Millionen Zuschauern wurde die Jubiläumsshow ein großer Erfolg. Für die nächste Sendung hat der Moderator ganz klare Vorstellungen, was seine Gäste betrifft.

Der Entertainer und langjähriger Moderator Thomas Gottschalk hat klare Vorstellungen, wer in seine nächste „Wetten, dass..?“-Show eingeladen wird. „Da bin ich des öfteren mit der Redaktion über Kreuz. Ich will Gäste, über die man gestern gesprochen hat und über die man morgen noch sprechen wird, viele junge Kollegen haben da inzwischen andere Maßstäbe“, sagte der 72-Jährige der Mediengruppe Bayern. „Ich will aber keine „B-Promis“ und „Reality-Stars“, sondern zeitlose Ikonen. Die sind immer schwerer zu finden.“