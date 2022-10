„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Ackerbauer Dennis möchte die Frauen mit Backkünsten überzeugen

Düsseldorf Für ihn ist die Landwirtschaft eine echte Herzensangelegenheit: Wie der „Bauer sucht Frau“-Kandidat Dennis auf seinem Hof in Hessen lebt und was er plant, um die Frauen von sich zu überzeugen, lesen Sie hier.

„Bauer sucht Frau“ 2022 zeigt auch in diesem Jahr wieder die unterschiedlichsten Charaktere, die dennoch eins gemein haben: Dennis, Christian und Co. suchen nach der großen Liebe. Zwar könnte dem Ackerbauern Dennis zunächst seine Schüchternheit im Weg stehen, doch es lohnt sich, die zurückhaltende Schale des Kandidaten zu knacken: Dennis ist nämlich leidenschaftlicher Bäcker. „Das haben wir früher immer schon gemacht, von klein auf und ich hatte immer Spaß daran. Kuchen, Plätzchen, Muffins, das krieg ich alles ganz gut hin“, erklärt der Hesse gegenüber RTL .

Mit einer Hochzeit würde Dennis Frau auch in den Familienbetrieb einheiraten. Diesen bewirtschaftet der Bauer gemeinsam mit seinen Eltern. Neben dem Ackerbau gehören auch Kühe, Hühner, Enten, Pferde und ein Hund zu dem Hof in Wetterau. „An meinem Beruf am liebsten mag ich die Arbeit mit meinen Kühen. Dass ich die von Geburt an begleite, wenn die das erste Mal auf die Weide gehen, machen die Bocksprünge. Das ist wunderbar, den Tieren beim Aufblühen zuzusehen“, schwärmt der „Bauer sucht Frau“-Kandidat im RTL-Interview über seine besondere Beziehung zu seinen Kühen und Kälbern, die er gerne mit seiner Zukünftigen teilen würde.