Herr-der-Ringe-Serie bei Amazon : Ringe der Macht zwischen Licht und Schatten

Die Amazon-Serie „Ringe der Macht“ schwelgt in großartigen Bildern. Foto: Courtesy of Prime Video

Die groß angekündigte erste Staffel der Amazon-Serie „Ringe der Macht“ ist zu Ende. Zwar wurde sie in der zweiten Hälfte besser, aber man hätte mehr daraus machen können. Achtung: Der Text enthält Spoiler.

Wenn nach der achten Episode der Abspann folgt, steht eine Frage im Raum: Was ist denn nun von der Serie „Ringe der Macht“ geblieben? Und das sind vor allem großartige Bilder und beeindruckende Szenen. Alleine der Beginn der 7. Episode nach dem Vulkanausbruch zeigt intensiv in roten Farben eine postapokalyptische Welt voller Feuer und Asche, die wie die Hölle anmutet. Das ist wirklich gut gemacht und umgesetzt. Aber die Serie schwelgte von Anfang an in großartigen Bildern. Nur leider ist die Geschichte selbst dafür oft flach und vorhersehbar.

Manchmal sind es Kleinigkeiten. In Folge 6 sehen wir, wie Galadriel mit den Soldaten von Númenor schnell reitet. Zu dem Dorf, das von den Orks unter Adar angegriffen wird. Sind die „Guten“ also eilig einen Fluss hinaufgesegelt und haben sich sofort auf den Weg gemacht, um Hilfe zu leisten? Aber woher wussten sie, dass das Dorf angegriffen wird und warum mussten sie sich beeilen? Hatten sie einfach so ein Gefühl? In Episode 7 erfahren wir, dass sie tatsächlich erst ein Lager aufgeschlagen haben. Hätte man dafür nur zwei Minuten in Folge 6 aufgewandt, wäre das klarer und logischer gewesen. So fühlt es sich willkürlich an. Und wenn Tragödien durch Zufälle schlimmer werden, mag das noch glaubhaft sein. Wenn aber eine Situation durch einen glücklichen Zufall gerettet wird, klingt das nach einer schlechten Erzählung. Dabei hätte man das ohne große Mühe aufbauen können: Die Númenórer schlagen ein Lager auf, ein Flüchtling aus dem Dorf erzählt ihnen von dem Überfall.

Dafür gibt es einen Kampf, der tatsächlich wieder gut in Szene gesetzt worden ist – und der zu einem gewichtigen Dialog mit dem Elben Adar führt, der die Orks anführt. Und die Serie investiert viel Zeit, uns diese „böse“ Nebenfigur näherzubringen und sogar ein wenig sympathisch zu machen. Warum versucht man das nicht auch bei Galadriel? Fiel sie in den ersten Folgen durch ihre Wut und Sturheit auf, droht sie dann Adar alle Orks zu töten. Samt Frauen und Kindern. Adar kommentiert das zwar entsprechend, aber innerlich rückt man noch weiter von der Figur ab, die besessen von ihrer Jagd nach Sauron ist. Und dafür ist sie sogar bereit, über Leichenberge zu gehen.

Wir verstehen zwar, dass es der Versuch ist, mit den Klischees von Gut und Böse zu spielen. Aber so ganz will es nicht zünden, weil in den Episoden davor Galadriel unsympathisch bis eindimensional dargestellt wurde. Erst ab Folge 7 zeigt sie Einsicht und hinterfragt ihre eigenen Handlungen. Bis sie sogar den Dolch ihres Bruders aufgibt, an dem sie festgehalten hat. Aber das passiert dann wieder so überhastet und sprunghaft, dass es sich wie ein Charakterkarussell anführt.

Die Serie bleibt da flach und unausgewogen. Wie im ganzen Kampf um die Südlande, die zu Mordor werden. So gut es auch inszeniert wurde: Die Bewohner ziehen sich in eine Feste zurück, weil sie Angst vor den Orks haben. Als die dann tatsächlich anrücken, fliehen sie aus der Festung, um in einem Dorf zu kämpfen. Warum diese Wendung? Man kann das sicher logisch begründen. Die Vorräte hätten beispielsweise nicht für eine Belagerung gereicht. Oder die Festung sollte von Anfang an nur eine Ablenkung und Falle sein. Aber das wird nie erklärt oder gesagt. Man kann es sich nur denken. Und ein wenig haben sich die Autoren da selbst in eine Sackgasse manövriert: Wenn Galadriel und die wenigen Númenórer mit Pferden anrücken, was hätten sie bei einer Belagerung ausgerichtet? Wenig. Also mussten die Südländer da wieder raus. Nachdem Bronwyn sie erst überzeugen musste, überhaupt in diese Festung zu gehen. Das klingt alles nicht sehr durchdacht.

Zumal die Story um die Südlande ein größeres Problem hat. Wir kennen dort eigentlich nur Bronwyn, ihren Sohn Theo und den Elben Arondir. Wir sehen zwar viele Statisten, aber wir kennen keine anderen Bewohner. Wir sehen keine Heimatverbundenheit. Wir sehen nicht, was da für den Einzelnen auf dem Spiel steht und was er oder sie zu verlieren droht. Es passiert eben, weckt aber keine Betroffenheit und fühlt sich darum flach an. Und das hätte man mit einfachen Mitteln besser machen können: Sie Serie hätte uns zwei Familien der Südlande zeigen und näherbringen sollen. Deren Tod und Verlust hätte dann berührend sein können statt nichtssagend.

Das gilt auch für den Gegensatz auf Númenor selbst: Warum gibt es da zwei Fraktionen? Wie hat sich das entwickelt? Woher kommen die Vorbehalte gegenüber der Elben? Das deutet sich erst in der letzten Episode an, als beim Tod des Königs der manipulative Kanzler Pharazôn tatsächlich trauert. Nicht um den König, sondern um die Tatsache des Todes an sich. Denn obwohl die Númenórer deutlich länger leben als normale Menschen: Am Ende sterben sie und sind nur als Statuen im Stein unsterblich. Die Elben dagegen sind es tatsächlich, was Menschen wie Pharazôn als ungerecht und als Betrug der gottgleichen Valar empfinden. Nur aufgebaut wird das in der ersten Staffel nicht, sondern dezent angedeutet.

Dazu kommt eine gewisse Vorhersagbarkeit. Halbrand war anfangs eine zwielichtige Figur, dann verdichtetet sich die Hinweise: Er muss Sauron sein. Und so war es dann auch. Eigentlich hat man nur noch auf die Enthüllung gewartet - obwohl wir bis zuletzt gehofft hatten, dass man nicht den einfachen Weg geht. Wie es am Ende im Dialog mit Galadriel gezeigt wurde, war dann zwar wieder großartig umgesetzt. Aber noch besser wäre eine Überraschung gewesen. Und der Versuch, den Fremden bei den Haarfüßen zu Sauron zu erklären, hat es nicht mehr gerettet. Das hat man nur für höchstens ein paar Minuten geglaubt.

Und sehr viel mehr Zeit hat man am Ende dem Schmieden der Ringe auch nicht eingeräumt. In einer Serie, die „Ringe der Macht“ heißt. Das wirkt alles ein wenig überhastet, nachdem man sich gerade in den ersten vier Episoden sehr viel Zeit gelassen hat. Zum Ende mussten dann aber schnell noch ein paar Dinge erreicht werden. Auch darum wirkt die Serie unausgewogen. Und die gesamte erste Staffel scheint nur ein Prolog zu sein. Für eine Geschichte, die ab der 2. Staffel losgeht.

Dennoch ist nicht alles schlecht: Die Story um Elrond und Durin funktioniert. Sie zieht einen mit den sympathischen Figuren in die Welt von Mittelerde. Ebenso ist die enge, freundschaftliche Beziehung von Elrond und Galadriel großartig umgesetzt. Man vergisst in der letzten Folge sogar, dass die beiden eigentlich nur zweimal miteinander geredet haben. Und den Autoren ist es auch gelungen, Halbrand/Sauron als geschickten Manipulierer zu inszenieren. Er hat niemals jemanden in eine Richtung gezwungen. Vielmehr nutze er vor allem die Ambitionen, Ziele und Ängste der Figuren selbst. Ab und an gab er dann einen Anstoß oder setzte eine Idee in die Köpfe. Beispielsweise, dass er der Nachfahre des Königs der Südlande sei. Er selbst hat das indes nie gesagt oder behauptet. Da zeigen die Autoren, dass sie nicht einfach „dumm“ oder „unfähig“ sind - wie manche im Internet schnell behaupten, um Klicks zu generieren. Aus unserer Sicht standen sie vor einer großen Aufgabe und wollten oft zu viel. Und leider ist es ihnen nur manchmal gelungen, ihr Ziel zu erreichen. Trotz der sehr guten Schauspiel-Leistungen.

Und was ist mit dem Elefanten im Raum? Die Serie beruhe auf den Werken von Tolkien und entferne sich zu oft davon. Jede Umsetzung von Büchern für Kino oder Fernsehen ist auch eine Interpretation, die sich Freiheiten nimmt. Sie kann nicht einfach alles so umsetzen, wie es geschrieben wurde – außer man klebt Wort für Wort am Original. Ohne jede eigene Idee. Das aber ist eine Art von Fundamentalismus, der zu einem Dogma führt. Und gerade das erleben wir gerade in den sozialen Medien.

Tolkien war selbst jemand, der seine Ideen infrage stellte und seine Texte überarbeitete. Und nur weil er gestorben ist, heißt es nicht, dass die letzte Version die endgültige gewesen wäre. Es gibt also einen berechtigten Spielraum für Interpretationen. Es ist müßig, die vielen Unterschiede zur Buchvorlage festzustellen, weil man die Serie als etwas Eigenständiges betrachten sollte. Und wenn einem „Ringe der Macht“ nicht gefällt, dann gibt tatsächlich Gründe dafür, die sich nachvollziehen lassen und diskussionswürdig sind. Das erklärt aber nicht den regelrechten Hass, der schon begann, bevor die Serie startete. Und das oft aus falschen Gründen, hinter denen sich die politische Agenda einer lautstarken Gruppe im Netz versteckt, die gegen alles in Massenmedien wettert, was ihnen zu liberal oder „woke“ scheint. Ob das nun stimmt oder nicht.