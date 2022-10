„Bauer sucht Frau“ : Diese Paare haben geheiratet und Kinder bekommen

Düsseldorf Seit 2005 sucht Moderatorin Inka Bause die richtigen Partnerinnen für liebessuchende Bauern. In den Jahren haben sich bei „Bauer sucht Frau“ viele Paare gefunden - einige sind sogar vor den Traualtar getreten und haben Familien gegründet. Wir stellen sie vor.

In diesem Jahr geht die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bereits in die 18. Runde. Zwölf Kandidaten machen sich auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Für einige Bauern wurde das in den vergangenen Jahren bereits Wirklichkeit. So haben 33 Paare, die sich durch „Bauer sucht Frau“ kennengelernt haben, bereits geheiratet. Auch Nachwuchs gibt es bei einigen Kandidaten. Ein Überblick.