„Wer weiß denn sowas?“​: Hoëcker und Elton quizzen 25 Stunden live​

Moderator Kai Pflaume (M) und die beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (l) und Elton stehen in der ARD-Vorabendsendung „Wer weiß denn sowas?“ im Studio. Foto: dpa/Morris Mac Matzen

Hamburg Sie tun es wieder. Und diesmal tun sie es zum ersten Mal live und dann auch noch gleich 25 Stunden lang und ohne Pause. Bernhard Hoëcker und Elton sind für die Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ aus der Sommerpause zurück. Und sie starten mit einem Knall.

25 Stunden ohne Pause raten und zusammen mit Prominenten und Persönlichkeiten die richtigen Antworten auf mehrere Dutzend Quizfragen finden. Mit diesem ehrgeizigen Programm starten Elton und Bernhard Hoëcker am Montagabend nach der Sommerpause der ARD-Vorabendsendung „Wer weiß denn sowas?“ in die neue Staffel.

Erstmals wird die von Kai Pflaume moderierte Sendung live ausgestrahlt, wie die ARD mitteilte. In der ersten Rate-Runde der 25-Stunden-Sendung sind das Team der „heute show“ um Moderator Oliver Welke und den Komiker Fabian Köster dabei.

Nach dem Start um 18.00 Uhr wird ein Teil der weiteren Sendung (Montag, 23.55 Uhr, Dienstag, 11.15 Uhr) live in der ARD gezeigt, die komplette Sendung kann in der ARD-Mediathek verfolgt werden. Das Finale ab 17.15 Uhr wird als Doppelfolge wieder im Ersten übertragen.

In jeder Spielrunde sind wie immer zwei Promis dabei. Die nach 25 Stunden erspielte Summe geht ans Studiopublikum, noch einmal so viel an ehrenamtlich engagierte Menschen aus ganz Deutschland.