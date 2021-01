Bekannt von „Gemischtes Hack“ : Kölner Podcaster Tommi Schmitt bekommt Show bei ZDFneo

Köln/Mainz Der Comedy- und TV-Autor Tommi Schmitt, bekannt durch den erfolgreichen Podcast „Gemischtes Hack“, bekommt eine eigene Show bei ZDFneo.

Tommi Schmitt ist als Autor eigentlich hinter den Kulissen von Fernsehshows aktiv. In den vergangenen Jahren trat er aber immer mehr in die Öffentlichkeit. Maßgeblich trug dazu der Podcast „Gemischtes Hack“ bei, in dem er mit Comedian Felix Lobrecht zu hören ist und Alltägliches sowie die Geschehnisse in Deutschland und der Welt bespricht.