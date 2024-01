„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Dschungelcamp 2024 – wer ist raus?

Der Unternehmer Fabio Knez (30) kämpfte 2022 in „Make Love, Fake Love“ um das Herz von Yeliz Koc. Ein Jahr später wollte er bei „Are You the One?“ die große Liebe finden und fand in Model Darya Strelnikova seine Traumfrau. Nun möchte er sich dem australischen Dschungel stellen. Mehr über Fabio Knez lesen Sie hier.