Youtube-Charts 2022 Dschungel-Format „7 vs. Wild“ landet auf Platz Eins

Im Vorjahr hatte noch der Youtuber Rezo mit zwei Politik-Videos die Youtube-Bestenliste dominiert. Er taucht in diesem Jahr in den Top 5 nicht mehr auf. An der Tatsache, dass politische oder wissenschaftliche Themen in diesem Jahr nicht so oft geklickt wurden, spiegelt sich nach Einschätzung von Youtube auch ein gesteigertes Unterhaltungsbedürfnis der Zielgruppen nach den herausfordernden Pandemie-Jahren wider.