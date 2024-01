„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Dschungelcamp 2024 – das sind die Kandidaten

Kim Virginia (28) wird am Dschungelcamp 2024 teilnehmen. Das Reality-Sternchen hat bereits Erfahrung mit dieser Art Shows. Sie wurde durch ihre Teilnahme bei Shows wie „Der Bachelor“ oder „Temptation Island“ bekannt. Ihren Ex, Mike Heiter, mit dem sie bei „Are You The One?“ teilnahm, wird sie im Dschungel wiedertreffen. Mehr über Kim Virginia Hartung lesen Sie hier.