„Bachelor in Paradise“ Kandidaten, Sendezeit, Drehort – die wichtigsten Infos zur Show

Am 3. November 2023 startet die neue Staffel von „Bachelor in Paradise“ auf RTL+. Das bedeutet, Sie können sich wieder auf jede Menge Dramen und Streitereien gefasst machen, denn die Aussortierten der bisherigen „Bachelor“ und „Bachelorette“-Staffeln versuchen auf ein Neues ihr Glück in der Liebe.