Schutz vor schweren Verläufen : Astrazeneca-Impfstoff laut US-Studie wirksam und sicher

Frankfurt Die Wirksamkeit des Vakzins soll bei 79 Prozent liegen, also deutlich höher als bisher angenommen. Auch zum Thrombose-Risiko gibt es neue Erkenntnisse.

Der von der Universität Oxford und dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca entwickelte Covid-19-Impfstoff weist einer neuen Studie zufolge eine höhere Wirksamkeit auf als bisher ermittelt und führt demnach nicht zu einem höheren Thrombose-Risiko. Das Unternehmen stellte am Montag die in den USA, Chile und Peru ermittelten Studienergebnisse vor. In den USA ist der Impfstoff von Astrazeneca bisher nicht zugelassen, den dafür nötigen Prozess will der Pharmakonzern nun starten.Kostenpflichtiger Inhalt In Deutschland und anderen Ländern waren die Impfungen zwischenzeitlich nach Berichten über Blutgerinnsel bei Patienten gestoppt worden, inzwischen wurden sie aber wieder aufgenommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprachen sich für ein Festhalten an dem Impfstoff aus.