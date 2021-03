Neue Regel : Mehr Impfungen zu Hause für Pflegebedürftige in NRW

Mehr Impfungen zu Hause für Pflegebedürftige in NRW

Düsseldorf NRW weitet den Kreis pflegebedürftiger Menschen aus, die zu Hause gegen Corona geimpft werden können. Auch bettlägerige Menschen und Personen mit Pflegetufe 4 können nun zuhause geimpft werden.

Neben Personen mit dem höchsten Pflegegrad 5 sollen jetzt auch bettlägerige Menschen über 80 Jahre sowie Patienten mit Pflegegrad 4 in ihrer Wohnung geimpft werden, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Diese Menschen sollten sich für ein Impfangebot an ihren Hausarzt wenden. Sie dürften außerdem bis zu zwei Kontaktpersonen benennen, die mitgeimpft werden könnten.