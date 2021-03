Beschlussvorlage : MPK-Papier sieht Lockdown bis April sowie Test- und Quarantänepflicht für alle Reisenden vor

Berlin Vor dem Bund-Länder-Treffen am Montag sickern erste Details über den Inhalt der Gespräche durch. So soll bei der Schalte der Lockdown bis zum April beschlossen werden, ein exaktes Datum für das Ende der Maßnahmen ist noch offen.

Bei der morgigen Ministerpräsidenten-Konferenz soll eine Fortsetzung des derzeitigen Corona-Lockdown bis in den April hinein an beschlossen werden. Dies geht aus dem Entwurf für eine Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montag hervor, dass auch unserer Redaktion am Sonntag vorlag. Ein exaktes Datum für das Ende der Maßnahmen ist darin aber noch nicht enthalten. Der Entwurf muss noch mit den Ländern abgestimmt werden; am Montag wollen dann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten Beschlüsse zur weiteren Corona-Politik fassen. Das Papier wurde von den SPD-geführten Ländern entwickelt. Aber Kanzleramtsminister Helge Braun stellte am Sonntag auf Twitter klar: Es stamme nicht aus dem Kanzleramt.