Streit um Ferien : Länderchefs offenbar uneins über Lockerungen und Urlaub an Ostern

Berlin Vor dem Bund-Länder-Treffen gibt es einem Zeitungsbericht zufolge deutliche Meinungsverschiedenheiten unter den Ministerpräsidenten zu Lockerungen und Urlaubs- oder Ausflugsmöglichkeiten an Ostern.

"Im Hinblick auf die Osterferien könnte für Landeskinder autarker Urlaub möglich sein - also innerhalb der Grenzen Sachsen-Anhalts, etwa im Harz", sagte Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) der "Welt am Sonntag". "Das betrifft Ferienwohnungen wie Camping-Urlaub."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will immerhin Ausflüge über Ostern erlauben. Man müsse Möglichkeiten schaffen, "dass die Menschen in den anstehenden Osterferien bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen und am Ballermann zu feiern", sagte sie der Zeitung. Man könne "Deutschland die nächsten Monate nicht komplett abriegeln".