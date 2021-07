Beim Wochenmarkt Dormagen : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer sowie Johnson&Johnson

Dormagen Beim Wochenmarkt in Dormagen können sich Interessierte mit dem Vakzin Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson impfen lassen. Welche Unterlagen Sie dafür benötigen?

An diesem Freitag, 30. Juli, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung der Stadt Dormagen von 9 bis 14 Uhr erneut ein mobiles Impfangebot während des Dormagener Wochenmarktes an. Geimpft wird auf dem Parkplatz neben dem historischen Rathaus (Paul-Wierich-Platz 2 in Dormagen). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.