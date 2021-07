Studie zu Spätfolgen : Kann Corona dumm machen?

Viele Menschen leiden auch Monate nach der Corona-Erkrankung noch an bleibenden Folgen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

London/Berlin Herz- oder Atemprobleme, Erschöpfung oder mangelnde Leistungsfähigkeit: Viele Menschen leiden auch Monate nach der Corona-Erkrankung noch an bleibenden Folgen. Laut neuer Forschungsergebnisse leiden der IQ und die Merkfähigkeit. Macht Corona tatsächlich dumm?

Eine akute Corona-Infektion ist meist nach rund zwei Wochen ausgestanden. Doch leiden zwischen zehn und 20 Prozent der Corona-Erkrankten noch Wochen oder sogar Monate danach an Langzeitfolgen. Dazu zählen Geruchs- und Geschmacksverlust, aber auch Herzprobleme, geringe Belastbarkeit und Atemnot. Dauern sie bis zu vier Wochen über die akute Infektion hinaus an, sprechen die Mediziner von Long-Covid. In einigen Fällen bestehen die Einschränkungen jedoch über drei Monate und länger. Man spricht dann von Post-Covid.

Die Liste der dokumentierten Corona-Langzeitfolgen ist lang. Britische Forscher kommen in einer aktuellen Untersuchung zu 203 möglichen Einzelsymptomen. Rund 70 Symptome zählen dabei zu den Post-Covid-Beeinträchtigungen. Die Betroffenen litten mehr als ein halbes Jahr nach der akuten Infektion noch darunter.

Die häufigsten Symptome: Müdigkeit, Atemprobleme und Brain Fog – was wörtlich übersetzt so viel wie „Gehirnnebel“ heißt. Dieser Begriff fasst neurologische Probleme wie Abgeschlagenheit, Verwirrung, Vergesslichkeit und schlechte Merkfähigkeit zusammen. Letztere rückt durch eine aktuelle britische Untersuchung in den Fokus, über die das medizinische Fachblatt „The Lancet“ berichtet, die SPD-Politiker Karl Lauterbach zitiert und die rege auf Twitter geteilt wird.

Ihr Ergebnis: Bei kognitiven Tests, die Forscher des Imperial College London anstellten, schnitten Covid-Patienten in Sachen Merkfähigkeit und IQ deutlich schlechter ab als Nicht-Erkrankte. Basis für die Untersuchung bildeten Antworten von mehr als 84.000 Teilnehmern des Great British Intelligence Tests aus der Zeit zwischen Januar und Dezember 2020. Den Test – bestehend aus neun Fragen – konnte man online beantworten. Zusätzlich wurden bei der Erhebung Daten zur Corona-Infektion und bestehenden Begleiterkrankungen gesammelt.

In der Auswertung zeigte sich, dass Erkrankte selbst nach mildem Verlauf schlechtere kognitive Werte erreichten als Gesunde. Besonders hohe Einschränkungen beim Behalten halten Menschen, die im Verlauf der Infektion Atemprobleme entwickelten. Bei ihnen zeigten sich verstärkt Schwächen im Erfassen von Wort- und Sprachkontexten sowie der visuellen Aufmerksamkeit. Am gravierendsten waren diese bei Patienten, die intensivmedizinisch beatmet wurden. Sie erreichten kognitive Ergebnisse, die einer Hirnalterung um zehn Jahre entsprechen.

Umgerechnet entsprechen diese Defizite bei einem klassischen Intelligenztest in etwa 8,5 IQ-Punkten. Durchschnittlich erreichen Menschen normalerweise in IQ-Tests einen Mittelwert von 100 Punkten. Die kognitiven Einschränkungen der beatmeten Patienten war sogar größer als bei Menschen, die angaben, unter einer Lernschwäche zu leiden oder in der Vergangenheit einen Schlaganfall erlitten zu haben. „Auch Schlaganfälle ziehen beispielsweise manchmal eine vorübergehende Demenz nach sich“, sagt Peter Berlit, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN).

Neuropsychiater vermuten bei Covid als Auslöser dafür durch das Virus ausgelöste Zellfehlfunktionen oder kleinste Schäden in den Gefäßen, in deren Folge es zu chronischen Entzündungen kommt. Autopsieberichte verstorbener Covid-19-Patienten weisen darauf hin, dass das Virus Gefäße im Inneren schädigt und sich auch auf die Bluthirnschranke auswirken könnte.

Aus Berlits Sicht sind die Ergebnisse der britischen Studie eindrücklich und ergänzen als bevölkerungsbasierte Querschnittsuntersuchung bereits bestehende Erkenntnisse, auch wenn die Londoner Untersuchung Schwächen aufweise, weil sie auf Daten fußt, die durch die Probanden webbasiert zu Hause eingegeben wurden. „Das ist nicht vergleichbar mit einem standardisierten Verfahren beim Neurologen“, sagt Berlit. Auch lasse die Studie keine Prognosen dazu zu, wie sich die kognitive Situation der Probenden etwa drei Monate später darstelle.

Was man aus vorangegangenen Studien weiß: Schon in der Akutphase geht Covid-19 häufig mit neurologischen Symptomen einher, zu denen im Fall schwerer Verläufe Störungen des Bewusstseins und der Hirnfunktionen, eine Schädigung der peripheren Nerven, das Guillain-Barré-Syndrom, oder auch lebensbedrohliche Komplikationen wie Schlaganfälle zählen können.