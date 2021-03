EU-Kommission : Impfausweis soll ab 1. Juni nutzbar sein

Brüssel Ein europaweiter Impfausweis ist seit einiger Zeit in der Diskussion. Jetzt scheint es zumindest für den Starttermin eine Einigung zu geben. Weitere Einzelheiten bleiben weiter offen.

Der digitale europäische Impfausweis soll nach dem Willen der EU-Kommission bis 1. Juni fertig sein. Er könnte somit Reisen in den Sommerferien ermöglichen. Dies sagte EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vor der offiziellen Vorstellung des Projekts am Mittwoch in Brüssel. „Der Nachweis soll bis zum Beginn des Sommers einsetzbar sein, und der Sommer beginnt am 1. Juni.“