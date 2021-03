Veranstaltungen am Donnerstag : Bergamo gedenkt Corona-Toten ein Jahr nach den Schreckensbildern

Bergamo Am Donnerstag sind in der italienischen Stadt Bergamo aber auch im ganzen Land Veranstaltungen zu Ehren der Corona-Toten geplant. Das italienische Militär musste zum Beginn der Pandemie die verstorbenen mit Lastern aus dem Ort fahren.

Gut ein Jahr nach den erschütternden Bildern von Militär-Lastwagen, die Särge aus dem norditalienischen Bergamo fuhren, will die Stadt am Donnerstag der Corona-Toten gedenken. Ministerpräsident Mario Draghi will gegen Mittag an einer Gedenkfeier teilnehmen und einen Gedenkwald symbolisch eröffnen. Den Tag über sind in der Stadt aber auch in ganz Italien Veranstaltungen geplant.