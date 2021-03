Grüner Impfpass : Weltgesundheitsorganisation verurteilt vorschnell den Sommerurlaub in der EU

Die Flughäfen der EU wie hier in Brüssel-Zaventem sind wegen der Corona-Pandemie nur ganz gering ausgelastet. Die EU will mit einem grünen Impfpass den Reiseverkehr wieder öffnen. Foto: dpa/Xu Wei

Meinung Die WHO warnt vor der Einführung des grünen Impfpasses in der EU, der den Tourismus wieder ermöglichen soll. Doch das ist übertrieben angesichts der Sicherheit, die die Impfstoffe inzwischen geben.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Darauf verweist die Weltgesundheitsorganisation WHO zu Recht. Nach ihren Berechnungen werden uns die weltweiten Virus-Infektionen noch gut zehn Monate beschäftigen. Es ist also klug, weiterhin vorsichtig zu sein. Aber muss deshalb der Sommerurlaub ausfallen?

Die meisten Studien zeigen inzwischen, dass die bislang vorliegenden Impfstoffe sehr gut gegen eine Weiterverbreitung des Coronavirus schützen. Schon schließen erste Länder, die mit ihren Impfkampagnen besonders weit sind, Abkommen über einen freien Reiseverkehr der Personen mit Impfschutz. Das ist durchaus verantwortungsvoll.

Wenn die EU jetzt am 17. März ihren digitalen grünen Impfpass startet, ist das auch für die Bürger und Bürgerinnen des alten Kontinents eine gute Nachricht. In drei Monaten soll das Dokument den Bewohnern der EU zur Verfügung stehen – also rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien. Da viele Länder vor allem in Südeuropa vom Tourismus abhängig sind, wäre das ein Schub für die angeschlagenen Ökonomien von Portugal bis Griechenland.

Allerdings darf die EU nichts überhasten. Die WHO weist zu Recht darauf hin, dass die Zahl der Neuinfektionen in Europa zuletzt um neun Prozent gestiegen ist und sich vor allem die ansteckendere Variante B.1.1.7 immer stärker ausbreitet. Die führt auch in der Regel zu einem heftigeren Verlauf der Krankheit. Bevor also das freie Reisen für Geimpfte wieder möglich ist, muss sichergestellt werden, dass Fälschungen des digitalen Passes auszuschließen sind und weitere Studien den Schutz der Impfungen bestätigen.

Wenn allerdings diese Voraussetzungen erfüllt sind, spricht nichts gegen eine Wiederaufnahme des Tourismus schon in diesem Sommer. Es ist eine großartige Leistung der Forschung, dass sie in so kurzer Zeit einen Impfstoff bereitstellen konnte. Jetzt sollten die Menschen, die in den Genuss der Impfungen gekommen sind, auch in ihrer Mobilität nicht mehr eingeschränkt werden.

(kes)