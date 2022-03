Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenzwert sinkt wieder unter 1100

Kreis Mettmann 755 neue Covid-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Dienstag. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt weiter. Die Inzidenz geht zurück.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Dienstag 7613 Infizierte erfasst, 1119 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 566 (44 neu infiziert), in Haan 489 (40 neu), in Heiligenhaus 338 (36 neu), in Hilden 920 (105 neu), in Langenfeld 1099 (105 neu), in Mettmann 562 (38 neu), in Monheim 711 (59 neu), in Ratingen 1490 (176 neu), in Velbert 1090 (133 neu) und in Wülfrath 348 (19 neu). Insgesamt meldet der Kreis für Dienstag 755 neue Fälle.