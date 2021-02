Corona-Politik in der EU : Beim neuen EU-Impfpass bleiben viele Fragen offen

Berlin Die EU-Länder haben sich auf neue Impfzertifikate verständigt, die ab dem Sommer das Reisen in Europa wieder möglich machen sollen. Doch die konkrete Umsetzung bleibt noch im Vagen. Schon jetzt erleben unverheiratete Paare an den Grenzen besondere Härten.

Offen ist vor allem die konkrete Ausgestaltung des Impfpasses, die in der Hand der einzelnen Länder liegt. Ob das Zertifikat in Papierform oder in Form einer App umgesetzt wird, könnte also am Ende variieren. Ziel ist es, die nationalen Lösungen so aufeinander abzustimmen, dass der Impfpass überall in der EU einheitlich ausgelesen werden kann. Kann man damit wieder Hotels, Restaurants oder Theater besuchen? Auch die Frage der Zugänge ist derzeit noch völlig ungeklärt.