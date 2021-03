Dissens mit der Stadt : Minister Stamp will geplante Kita-Schließungen in Duisburg nicht zulassen

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) ist von der Ankündigung aus Duisburg, die Kita-Betreuung drastisch einzuschränken, offenbar überrascht worden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Wegen steigender Corona-Zahlen will Duisburg als eine der ersten Städte in NRW die Maßnahmen wieder verschärfen und die Kitas in der Stadt schließen. NRW-Familienminister Stamp zeigt sich überrascht – und will es verhindern.

Nach mehreren Tagen mit einer Inzidenz über 100 will die Stadt Duisburg die Reißlinie ziehen: In den kommenden Tagen sollen die Corona-Maßnahmen wieder verschärft werden. „Als Oberbürgermeister ist es meine Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen“, sagte Sören Link (SPD) am Mittwochmittag vor dem Rathaus.

Geplant sind unter anderem strengere Kontaktbeschränkungen und eine ausgeweitete Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Außerdem sollen Kindertagesstätten erneut in den Notbetrieb versetzt werden. Eltern könnten ihre Kinder dann nur noch in die Kita bringen, wenn sie in systemrelevanten Berufen arbeiten oder besonderen Betreuungsbedarf haben. Diese Maßnahme sei mit der Landesregierung abgestimmt worden, hieß es.

Doch darüber gibt es nun Streit. Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) zeigte sich am Mittwoch von der Ankündigung der Stadt Duisburg überrascht. Er will die angekündigten weitgehenden Schließungen der Kitas nicht zulassen. „Das ist mit dem Land nicht abgestimmt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Nachmittag. Es könne jetzt nicht jeder Oberbürgermeister „nach Gutdünken“ Maßnahmen verkünden.

Oberbürgermeister Sören Link (SPD) kündigte vor dem Rathaus in Duisburg neue Maßnahmen an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Minister verließ am Mittwochnachmittag für einige Minuten eine laufende Sitzung des Integrationsausschusses des Landtags, weil er „Sachverhaltsaufklärung“ betreiben müsse, wie er sagte. Dass eine Großstadt mit so hohem Migrationsanteil als erstes den Kita-Betrieb weitgehend einstellen und die Einrichtungen nur für die kritische Infrastruktur öffnen wolle, finde er „bemerkenswert“, sagte Stamp.

Die CDU/FDP-Landesregierung hat einen Notbetrieb der Kitas, wie es ihn im Lockdown vor einem Jahr gab, bisher vermeiden wollen. Derzeit sind die Kindertageseinrichtungen in einem eingeschränkten Regelbetrieb mit einer coronabedingten Kürzung der Betreuungszeit um zehn Stunden pro Woche. Außerdem gibt es nur feste Gruppen.

In Duisburg lag der Wert der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Mittwoch bei 122,1 – und damit seit rund einer Woche über der kritischen Marke von 100, ab der Kommunen und Land über die Rücknahme von Lockerungen oder andere Eindämmungsmaßnahmen beraten sollen.

Kostenpflichtiger Inhalt Am Dienstag war der Vorschlag der Stadt Duisburg ebenso wie die Forderung aus Dortmund, die Schulen erneut zu schließen vom Land abgelehnt worden. Oberbürgermeister Link übte am Mittwoch abermals scharfe Kritik an dieser Entscheidung: Er sei enttäuscht und verärgert über das Verhalten der Landesregierung. „Wir wollen Maßnahmen, die wir für erforderlich halten, um unsere Bevölkerung zu schützen und das Virus in seiner Ausbreitung einzudämmen“, sagte er.

Dass die Landesregierung an dieser Stelle keine Hilfe sei, sondern der Wind von vorne blase, frustriere ihn sehr. Er wolle sich nicht vorwerfen lasse, dass er in Kenntnis der Sachlage nicht gehandelt habe, begründete er die Verschärfungen der vorgesehenen Maßnahmen, die unter anderem auch eine erweiterte Maskenpflicht sowie strengere Kontaktbeschränkungen in Duisburg beinhalten sollen.

(atrie/dab/dpa)