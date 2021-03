Auch in Ländern mit Mutation : WHO-Impfrat empfiehlt Zulassung von Johnson & Johnson-Impfstoff

Auch in Ländern mit Mutation

Genf Mit der Empfehlung ist eine baldige Zulassung eines weiteren Impfstoffs wahrscheinlich. Die Wirksamkeit des Vakzins bewege sich zwischen 85 und 93 Prozent.

Ein unabhängiger Expertenrat für Impfstoffe empfiehlt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Firmen Janssen und Johnson & Johnson. Das Mittel habe eine Effizienz von 93,1 Prozent gegen Krankenhauseinweisungen, sagte der Vorsitzende des Rates (SAGE), Alejandro Cravioto, am Mittwoch in Genf. Die Effizienz gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 liege nach 28 Tagen bei 85,4 Prozent.