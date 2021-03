„Super unseriös“ : Jan Böhmermann fordert Hendrik Streeck bei Twitter-Zoff heraus

Comedian und Satiriker Jan Böhmermann bei einer Preisverleihung (Archivbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln Über einen möglichen vorläufigen Stopp von Astrazeneca-Impfungen hat Virologe Hendrik Streeck schon vor zwei Wochen in einer TV-Sendung gesprochen. Auf Twitter muss er sich dazu nun kritischen Fragen von Satiriker Jan Böhmermann stellen - und bleibt Antworten schuldig.

Alles beginnt mit einem Link und fünf Worten. Jan Böhmermann teilt am Montag einen Programmhinweis, es geht um die Sendung „ZDF-Zeit: Corona – Pandemie ohne Ende? Fakten mit Hendrik Streeck“, und der Satiriker kommentiert das mit dem kurzen Satz: „Ich kann einfach nicht mehr.“ So weit, so harmlos. Virologe Streeck will den Tweet jedoch nicht unkommentiert lassen und antwortet: „Sie sprechen uns allen aus dem Herzen.“ Diese Reaktion bringt Böhmermann offenbar in Rage.

In seinem Konter nimmt er Bezug auf die Maybrit-Illner-Sendung vom 5. März. Damals hatte der Virologe gesagt: „Was ist, wenn alle Astrazeneca-Impfstoffe zurückgerufen werden müssen. Das kann mal passieren sowas. Hoffentlich nicht.“ Gut zwei Wochen später, am Montag dieser Woche, wurden vorerst alle Astrazeneca-Impfungen in Deutschland ausgesetzt.

Böhmermann bringt jetzt ins Spiel, dass Streeck im Beirat von Janssen Pharmaceutica sitze, ein Unternehmen, das zu Johnson & Johnson gehört und einen Impfstoff entwickelt hat, der von dem Virologen, wie Böhmermann schreibt, „enthusiastisch angepriesen“ worden sei. Böhmermann fragt abschließend: „Warum?“ Er schreibt, Nicht-Wissenschaftler würden so etwas zumindest „merkwürdig“ nennen und legt nach: „Sie vermischen seit Monaten Expertise mit Ihren persönlichen Interessen, PR und politischen Erwägungen Dritter und verkaufen das der Öffentlichkeit als 'neutrale Wissenschaft'“. Das sei „super unseriös“, Streeck solle damit aufhören.

Herr Streeck! 😍 Bereits am 5.3. haben Sie bei Illner vom mgl. Rückruf von "AstraZeneca" geraunt. Sie sind im Beirat von "Janssen Pharmaceutica", das zu "Johnson & Johnson" gehört und 1 Impfstoff entwickelt hat, den Sie hingegen gestern bei @ntvde enthusiastisch anpriesen! Warum? pic.twitter.com/Fo1UxGLxm7 — Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) March 15, 2021

Streeck ignoriert sämtliche Vorwürfe Böhmermanns und antwortete lediglich, dass die „Lage zu ernst für solche Aussagen“ sei und sie „faktisch einfach falsch“ seien. Und wirft Böhmermann noch vor: „Verschwörungstheorie ist doch nicht ihr Niveau?“. Mit einem weiteren Konter von Böhmermann endete die Diskussion dann – zumindest vorerst: „Sie versuchen nachts um halb eins an einem Werktag mit Comedians bei Twitter rumzukumpeln. So ernst kann die Lage nicht sein.“