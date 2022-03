Für Familie, Freunde und Kollegen : Das sind die besten April-Scherze

Die besten Scherze für den 1. April. Foto: dpa/Jens Kalaene

Düsseldorf In ein paar Tagen ist es wieder soweit: Am 1. April steht der Tag der Scherze an. Woher der Brauch kommt, in welchen Ländern der 1. April noch zelebriert wird und wie Sie am besten Kollegen, Freunde oder Familie reinlegen, lesen Sie hier.

Die einen mögen ihn, die anderen erwarten den Tag mit Skepsis: Der 1. April ist traditionsgemäß der Tag, an dem man sich gegenseitig Streiche spielt und scherzhaft auf den Arm nimmt. Doch woher kommt der Brauch überhaupt und welche Aprilscherze sind die besten?

Woher kommt der Aprilscherz?

Zum ersten mal wurde die Redensart „in den April schicken“ bereits 1618 in einer aus Bayern stammenden Quelle überliefert. Über die Ursprünge des Aprilscherzes gibt es allerdings mehrere Erklärungen, von denen bis heute noch nicht klar ist, welche von ihnen stimmt. So gehört zur häufigsten Theorie, dass der französische König Karl IX.im Jahr 1564 die Zeiteinteilung im Kalender veränderte und den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar legte. Manche Menschen schickten spaßeshalber weiterhin Einladungen zum Neujahrsfest am 1. April. So soll sich der Scherz von Frankreich über ganz Europa ausgebreitet haben.

Eine weitere Möglichkeit bezieht sich ebenfalls auf einen französischen König. Da Heinrich IV. ein echter Frauenheld gewesen sein soll, bekam er der Überlieferung nach wenig überraschend eine Einladung einer Frau, die ihn am 1. April in seinem Schloss treffen wollte. Es stellte sich heraus, dass sich hinter der Fremden aber eine andere Person verbarg. Statt ihr traf Heinrich auf seine Gemahlin und den gesamten Hofstaat, die den König auf einem Narrenball in den April schickten.

Die besten Aprilscherze für den 1. April 2022

Wer seine Freunde, Familie oder die Kollegen am 1. April reinlegen will, kann sich für gewöhnlich auf die klassische Scherze und Sticheleien verlassen. Wir zeigen die besten für 2022 im Überblick.

Zucker und Salz im Streuer vertauschen. Besonders vor der Arbeit bringt das nochmal richtig Schwung in den Kaffee.

Berliner mit Ketchup füllen. Etwas eklig, aber der Gesichtsausdruck des „Opfers“ ist es bestimmt wert!

Sprache auf dem Handy ändern. Es ist bestimmt spannend und lustig zu sehen, wie lange es dauert, bis das Streichopfer die Sprache wieder umgestellt hat.

Auf das Auto eines Kollegen einen Zettel hängen mit der Aufschrift: „Tut mir Leid für den Schaden“ und beobachten, wie er das Auto nach der nicht vorhandenen Delle absucht.

Mayo in die Zahnpasta. Egal ob morgens oder abends, der Gag kommt mit Sicherheit unerwartet.

Geld auf den Boden kleben. Ein weiterer Klassiker, am besten sieht man dabei aus einem Versteck zu.

Spinne im Lampenschirm. Einfach ein kleines Bild einer Spinne ausschneiden und in den Lampenschirm kleben, danach die Reaktionen der Freunde oder Kinder abwarten.

Post-it unter die Maus. Ein beliebter Scherz fürs Büro: Wer seine Kollegen einmal reinlegen will, kann einfach ein Post-it unter seine Maus kleben. Das erstaunte Gesicht ist garantiert.

Gummitiere als Schreckmoment. Gummischlangen oder -spinnen in der Unterwäscheschublade oder dem Wäschekorb platzieren.

Die besten Aprilscherze aller Zeiten

Doch Aprilscherze gibt es nicht nur in Deutschland. In ganz Europa, Indien und Nord- und Südamerika wird der 1. April auf diese Weise zelebriert. Auch in den USA ist es Brauch Familie, Freunde und Kollegen am April Fools‘ Day eine Karte zuschicken und natürlich reinzulegen. In großem Stil kündigte zum Beispiel die Fastfood-Kette „Burger King“ 1998 an, in einer Zeitungsanzeige des Magazins „USA Today“ einen Burger für Linkshänder mit umgekehrter Belegung auf den Markt bringen zu wollen. Tatsächlich strömten viele Kunden in die Filialen in den USA, vor Ort wurden sie sogar gebeten, sich in einer separaten Schlange für den nicht-existenten Linkshänder-Burger anzustellen.