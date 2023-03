Historische Anklage Ex-Präsident Donald Trump am Dienstag vor Gericht

Bei der Verlesung werden auch die Vorwürfe gegen Trump öffentlich werden, die bisher noch unter Verschluss sind. Bei Anklagen in New York ist das Standard. Die Anklage bezieht sich auf Schweigegeldzahlungen in Trumps Namen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels und das frühere Playmate Karen McDougal während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016. Die Frauen gaben an, Affären mit Trump gehabt zu haben, was Trump bestreitet. Dessen ehemaliger Anwalt Michael Cohen sagte aus, er habe die Zahlungen in Höhe von insgesamt 280 000 Dollar an die beiden Frauen organisiert. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan untersuchte, ob dabei gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen wurde. Nach einer Untersuchung durch eine sogenannte Grand Jury kam diese zu dem Schluss, dass in diesem Fall eine Anklage gerechtfertigt sei.