Gemeinsame Geschichte Wenn Könige kommen

An diesem Sonntag feiern Christinnen und Christen den Einzug eines Königs in eine besondere Stadt. Jesus kommt nach Jerusalem. Dies geschah vor mehr als 2000 Jahren. Jesus antwortet später auf die Frage des Pilatus: Ja, er sei ein König, aber sein Reich sei nicht von dieser Welt. Jesus reitet auf einer Eselin, einem Tier für Zeiten des Friedens. Eine Lastenträgerin mit ihrem Fohlen lässt er sich holen. So war es verheißen. Israel hat lange auf diesen Moment gewartet. Jesus findet Aufmerksamkeit von Menschen am Rand seiner Wege. Palmzweige legen sie auf seinen Weg zur Begrüßung – als Zeichen der Wertschätzung.