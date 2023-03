Finanzen des Thronerben König Charles III. ist nur halb so reich wie sein Premierminister

Für seine öffentlichen Pflichten erhält Charles weitere Zuwendungen mit dem sogenannten „Sovereign Grant“, es ist, wenn man so will, sein königliches Gehalt. Charles‘ Vorfahr, der Hannoveraner George III., hatte 1760 einen Deal mit der Regierung vereinbart, nach dem der Kronbesitz, also die weitverstreuten Ländereien und Immobilien, im sogenannten „Crown Estate“, einer Art Holding, zusammengefasst werden. Deren Einkommen sollte fortan an den Staat fallen, im Gegenzug bekam George III. eine Apanage, die Zivilliste genannt, mit der er seinen Hof finanzierte. Das „Crown Estate“ umfasst heute unter anderem die noble Einkaufsmeile Regent Street in der Londoner Innenstadt, das Schloss von Windsor, ausgestreckte Ländereien und mehr als die Hälfte der Küstenlinie Englands. Sein Wert wird auf fast 16 Milliarden Pfund geschätzt, und es warf im letzten Jahr einen Gewinn von 312 Millionen Pfund ab. Der Schatzkanzler George Osborne hatte 2012 die königliche Apanage an die Erträge des Kronbesitzes gekoppelt. 15 Prozent des Profits bilden das „Sovereign Grant“, doch bis zum Jahr 2027 sollen es sogar 25 Prozent sein, weil die Renovierung des Buckingham Palastes Millionen verschlingt.